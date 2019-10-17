Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 13:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Київ — не Росія!" Популярний британський гурт зганьбився з концертом в Україні

2.8т Читати матеріал російською

Британська рок-група Uriah Heep оголосила про концерти в Києві та Мінську, але в анонсі назвала Україну і Білорусь частиною Російської Федерації.

Про це свідчить пост в офіційній спільноті музикантів у Facebook. "Ще дві дати оголошені в Російській Федерації. П'ятниця, 7 лютого Київ, Україна, МЦКМ. Суббота, 8 лютого Мінськ, Білорусь, Prime Hall", — сказано в повідомленні.

Група Uriah Heep

Група Uriah Heep

Фото: sova.ponominalu.ru

"Київ — не Росія!" Популярний британський гурт зганьбився з концертом в Україні

Фото з Facebook

Новини
"Бал сатани!" Що говорив про Україну пропагандист Корчевніков

В результаті в мережі розгорівся скандал. Коментатори звернули увагу адміністраторів сторінки на помилку і вказали, що у них проблеми з географією.

"Мені здається, цим музикантам і їхньому менеджменту треба пояснити, що Київ це не Russia Federation. Завжди дивує людська обмеженість. І це не про те, цікава їм Україна чи ні. Це про знання шкільної програми географії та історії", "Гуляти, так гуляти! Нехай повертаються в російські Ригу, Вільнюс, Таллінн, Баку, Єреван, Алмати.... ", " Скаржитися на них треба. Розпалюють міжнаціональну ворожнечу в мережі", "Гей, поміняйте помилку. Це жахливо. Україна незалежна країна, як і Білорусь. Це образливо для ваших шанувальників і інших користувачів", — написали люди.

"Київ — не Росія!" Популярний британський гурт зганьбився з концертом в Україні
"Київ — не Росія!" Популярний британський гурт зганьбився з концертом в Україні
"Київ — не Росія!" Популярний британський гурт зганьбився з концертом в Україні
"Київ — не Росія!" Популярний британський гурт зганьбився з концертом в Україні

Зазначимо, що незабаром адміністратори сторінки відреагував на коментарі і виправив помилку в пості.

"Київ — не Росія!" Популярний британський гурт зганьбився з концертом в Україні

Фото з Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська зірка соціальних мереж Емілі Ратаковскі знялася на обкладинку для модного глянцю Bazaar-Україна. Вона опублікувала фото у своїх соціальних мережах і викликала гнів користувачів, написавши, що позувала для російського видання.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
4
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Uriah heep просто что-то знают :) троллинг
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Афанасьев Алексей, теперь можешь смеяться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel