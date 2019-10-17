"Київ — не Росія!" Популярний британський гурт зганьбився з концертом в Україні

Британська рок-група Uriah Heep оголосила про концерти в Києві та Мінську, але в анонсі назвала Україну і Білорусь частиною Російської Федерації.

Про це свідчить пост в офіційній спільноті музикантів у Facebook. "Ще дві дати оголошені в Російській Федерації. П'ятниця, 7 лютого — Київ, Україна, МЦКМ. Суббота, 8 лютого — Мінськ, Білорусь, Prime Hall", — сказано в повідомленні.

Група Uriah Heep Фото: sova.ponominalu.ru

Фото з Facebook

В результаті в мережі розгорівся скандал. Коментатори звернули увагу адміністраторів сторінки на помилку і вказали, що у них проблеми з географією.

"Мені здається, цим музикантам і їхньому менеджменту треба пояснити, що Київ — це не Russia Federation. Завжди дивує людська обмеженість. І це не про те, цікава їм Україна чи ні. Це про знання шкільної програми географії та історії", "Гуляти, так гуляти! Нехай повертаються в російські Ригу, Вільнюс, Таллінн, Баку, Єреван, Алмати.... ", " Скаржитися на них треба. Розпалюють міжнаціональну ворожнечу в мережі", "Гей, поміняйте помилку. Це жахливо. Україна — незалежна країна, як і Білорусь. Це образливо для ваших шанувальників і інших користувачів", — написали люди.

Зазначимо, що незабаром адміністратори сторінки відреагував на коментарі і виправив помилку в пості.

Фото з Facebook

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