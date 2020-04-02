"Голосу взагалі немає": Брежнєву рознесли в мережі через жахливий спів

Українська співачка Віра Брежнєва, яка зараз живе й працює в Москві, нарвалася на критику в мережі через свій спів.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала новий ролик, на якому виконує фрагмент пісні Monatik "Вічність" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Віра Брежнєва Instagram @ververa

У кадрі Віра з'явилася разом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. Таким відео зіркова пара привітала Monatik з днем народження – 1 квітня співакові виповнилося 34 роки.

У коментарях багато користувачів приєдналися до привітань, проте були і ті, хто в пух і прах розкритикував спів Брежнєвої. На думку підписників, у співачки абсолютно немає голосу.

"Слухати просто неможливо", "Голосу, звичайно, немає", "Голос ледь тягне на трійку", "Віра – красуня, але спів до неї не має ніякого відношення", "Вуха ріже", "Співає вона не те, що погано – у неї голосу взагалі немає "," Іспанський сором", – писали в коментарях користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Брежнєва поділилася пікантним фото з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе.

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