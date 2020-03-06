Брежнєва зняла білизну в ефірі шоу. Відео

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, роздяглася в ефірі популярного шоу. Так, вона зняла білизну для того, щоб їй, як покарання, поставили медичні банки.

Співачка взяла участь в програмі Comment Out (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Віра Брежнєва

Як завдання співачка повинна була написати Ігорю Ніколаєву коментар "Будеш так підлещуватися з владою, тобі д*пу будуть зашивати, як Буйнову", але вона відмовилася і виконала покарання.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Брежнєва нарвалася на критику в мережі через зовнішній вигляд. На фото співачка сфотографувала себе в дзеркалі, показавши свій наряд – сірий total-look. Однак модний образ Брежнєвої не сподобався багатьом шанувальникам.

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