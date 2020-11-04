Брежнєва вперше показала свого покійного батька. Фото

Українська співачка Віра Брежнєва, яка наразі проживає в Росії, поділилася з шанувальниками особистим знімком, де вперше показала свого батька.

Архівне фото опубліковане на особистій сторінці Брежнєвої від Instagram. Коментарі до допису співачка вимкнула, оскільки, ймовірно, не хотіла бачити негативу від хейтерів під настільки особистим постом.

На чорно-білому кадрі Брежнєва зображена на руках у батька Віктора. Тоді вона була ще зовсім маленькою.

Як зізналася співачка, цим знімком вона хотіла вшанувати пам'ять рідну людину – 3 листопада батькові зірки Віктору Галушці виповнилося б 66 років.

"Іноді дуже хочеться до тата на ручки... Але тата немає вже п'ять років. Віктор та Віра Вікторівна. Ми живі, поки нас пам'ятають", – підписала знімок Брежнєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва презентувала пісню, яку присвятила своїм рідним сестрам. Трек отримав назву Sestra.