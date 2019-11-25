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25 листопада • оновлено в 04:10
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У сукні з трояндою і з приплюснутими грудьми: Брежнєва викликала подив дивним нарядом

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Українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно живе і працює в Москві, відвідала щорічну музичну премію "Золотий Грамофон" в екстравагантному вбранні.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в довгій білій сукні з високим розрізом і глибоким декольте. Вбрання Брежнєвої прикрасила величезна троянда.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Фото: instagram/ververa

Віра Брежнєва у відвертому вбранні

Віра Брежнєва у відвертому вбранні

Фото: instagram/ververa

Віра Брежнєва на премії "Золотий Грамофон"

Віра Брежнєва на премії "Золотий Грамофон"

Фото: Telegram

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"Спасибі вам за любов! В цьому році її стало більше, саме тому вчора на премії "Золотий Грамофон" я отримала 2 нагороди! Спасибі всім слухачам "Русского радио" за ваші голоси. Це мрія артиста бути почутим", — написала співачка.

Віра Брежнєва на премії "Золотий Грамофон"

Віра Брежнєва на премії "Золотий Грамофон"

Фото: instagram/ververa

Віру Брежнєву розкритикували за вбрання

Віру Брежнєву розкритикували за вбрання

Фото: instagram/ververa

Віра Брежнєва в білій сукні

Віра Брежнєва в білій сукні

Фото: instagram/ververa

Образ Брежнєвої викликав ажіотаж в мережі. Багато прихильників були в захваті від сукні, а співачку назвали "бомбою", "королевою", і "красунею". Однак інші розкритикували її за несмак.

У сукні з трояндою і з приплюснутими грудьми: Брежнєва викликала подив дивним нарядом
У сукні з трояндою і з приплюснутими грудьми: Брежнєва викликала подив дивним нарядом
У сукні з трояндою і з приплюснутими грудьми: Брежнєва викликала подив дивним нарядом
У сукні з трояндою і з приплюснутими грудьми: Брежнєва викликала подив дивним нарядом
У сукні з трояндою і з приплюснутими грудьми: Брежнєва викликала подив дивним нарядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото. На ньому вона позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Віра Брежнєва
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