У сукні з трояндою і з приплюснутими грудьми: Брежнєва викликала подив дивним нарядом

Українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно живе і працює в Москві, відвідала щорічну музичну премію "Золотий Грамофон" в екстравагантному вбранні.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в довгій білій сукні з високим розрізом і глибоким декольте. Вбрання Брежнєвої прикрасила величезна троянда.

Віра Брежнєва Фото: instagram/ververa

Віра Брежнєва у відвертому вбранні Фото: instagram/ververa

Віра Брежнєва на премії "Золотий Грамофон" Фото: Telegram

"Спасибі вам за любов! В цьому році її стало більше, саме тому вчора на премії "Золотий Грамофон" я отримала 2 нагороди! Спасибі всім слухачам "Русского радио" за ваші голоси. Це мрія артиста — бути почутим", — написала співачка.

Віра Брежнєва на премії "Золотий Грамофон" Фото: instagram/ververa

Віру Брежнєву розкритикували за вбрання Фото: instagram/ververa

Віра Брежнєва в білій сукні Фото: instagram/ververa

Образ Брежнєвої викликав ажіотаж в мережі. Багато прихильників були в захваті від сукні, а співачку назвали "бомбою", "королевою", і "красунею". Однак інші розкритикували її за несмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото. На ньому вона позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!