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11 вересня • оновлено в 22:06
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Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

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Українську співачку Віру Брежнєву, яка переїхала жити до Росії, розкритикували в мережі через танець у відвертому вбранні.

На своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила відео, на якому під пісню MONATIK – Love It Ритм позує та пританцьовує (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Единственная

Жінка одягнена в тілесний широкий піджак, а також облягаючий боді із глибоким декольте.

"Гуляй душа моя! Настрій – ризький бальзам", – написала в пості екс "ВІА Гра".

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Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

"Панталони в моді?" "Віро, ти ж знаєш, що ти красива, але навіщо себе виставляти в панталонах, оголятися занадто?" "Навіщо я викинула бабусині комбінації з мереживами", "Віра класна. Вбрання ні", "Сукню забула?" – пишуть у коментарях.

Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

Брежнєва пустилася в танці і засвітила пишні груди: відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.

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Особа
Віра Брежнєва
Теги
шоу-бизнес видео Instagram Новини Росії
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