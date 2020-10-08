Брежнєва присвятила нову пісню близьким людям: у мережі розгорілися суперечки

Українська співачка Віра Брежнєва, що нині проживає в Росії, презентувала нову пісню, яку присвятила своїм рідним сестрам. Трек отримав "промовисту" назву Sestra.

Автором музики і слів став відомий композитор і чоловік Брежнєвої Костянтин Меладзе. Прем'єра музичної новинки відбулася в четвер, 8 жовтня, на YouTube та інших цифрових майданчиках (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Пісня Sestra – це мінірозповідь про болючі розставання з дорогими людьми. Але замість страждань і нарікань виконавиця обирає інше: танці до ранку в надійній компанії – сестри або вірної подруги.

Віра Брежнєва присвятила нову пісню сестрам. Пресслужба

Новий трек Брежнєвої Sestra спровокував суперечки в мережі. Пресслужба

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на прем'єру пісні Віри Брежнєвої. Деякі з них похвалили роботу, тоді як інші розкритикували трек – їм не сподобалися ні слова, ні музика.

"Не можна так опускатися, навіть заради коханої дружини, погано. Це дно творчості Костянтина. Що відбувається з творцем?" – обурилися хейтери.

"А мені сподобалася, така легка і ненав'язлива пісенька. Меладзе створив нову музичну цукерку!" – не погодилися інші.

Пісню Брежнєвої розкритикували в мережі YouTube (скриншот коментарів)

Нову пісню Брежнєвої розкритикували в мережі YouTube (скриншот коментарів)

Шанувальники розкритикували пісню Брежнєвої YouTube (скриншот коментарів)

Новий трек Брежнєвої нарвався на критику в мережі YouTube (скриншот коментарів)

Деяким користувачам сподобався трек Брежнєвої YouTube (скриншот коментарів)

Брежнєва презентувала пісню про сестер YouTube (скріншот коментарів)

Віра Брежнєва презентувала пісню про близьких людей YouTube (скриншот коментарів)

Віра Брежнєва присвятила пісню сестрам YouTube (скриншот коментарів)

Зазначимо, що у Віри Брежнєвої є три рідні сестри: старша Галина й молодші – близнючки Анастасія та Вікторія. Співачка не раз розповідала, що рада, що народилася в багатодітній родині, адже тепер у неї є три споріднені душі, з якими можна розділити печаль і радість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва знялася в мюзиклі українського артиста MONATIK під назвою "Ритм". Також у ньому з'явилися "Время и Стекло", Mішель Андраде, The Hardkiss, Володимир Дантес та інші.