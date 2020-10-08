Брежнєва присвятила нову пісню близьким людям: у мережі розгорілися суперечки

Українська співачка Віра Брежнєва, що нині проживає в Росії, презентувала нову пісню, яку присвятила своїм рідним сестрам. Трек отримав "промовисту" назву Sestra.

Автором музики і слів став відомий композитор і чоловік Брежнєвої Костянтин Меладзе. Прем'єра музичної новинки відбулася в четвер, 8 жовтня, на YouTube та інших цифрових майданчиках (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Пісня Sestra – це мінірозповідь про болючі розставання з дорогими людьми. Але замість страждань і нарікань виконавиця обирає інше: танці до ранку в надійній компанії – сестри або вірної подруги.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на прем'єру пісні Віри Брежнєвої. Деякі з них похвалили роботу, тоді як інші розкритикували трек – їм не сподобалися ні слова, ні музика.

"Не можна так опускатися, навіть заради коханої дружини, погано. Це дно творчості Костянтина. Що відбувається з творцем?" – обурилися хейтери.

"А мені сподобалася, така легка і ненав'язлива пісенька. Меладзе створив нову музичну цукерку!" – не погодилися інші.

Зазначимо, що у Віри Брежнєвої є три рідні сестри: старша Галина й молодші – близнючки Анастасія та Вікторія. Співачка не раз розповідала, що рада, що народилася в багатодітній родині, адже тепер у неї є три споріднені душі, з якими можна розділити печаль і радість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва знялася в мюзиклі українського артиста MONATIK під назвою "Ритм". Також у ньому з'явилися "Время и Стекло", Mішель Андраде, The Hardkiss, Володимир Дантес та інші.