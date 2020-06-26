Брежнєва "прибрала" одну з учасниць "ВІА Гри" через чутки про роман з Меладзе, – продюсер

Співачка Віра Брежнєва може бути причетна до відходу з гурту "ВІА Гри" вокалістки Еріки Герцег.

Про це повідомив російський продюсер Леонід Дзюник, передає "Експрес газета". За словами чоловіка, співачка наполягла на заміні Герцег через ревнощі до свого чоловіка і продюсера колективу Костянтина Меладзе. Нагадаємо: раніше в мережі обговорювали можливий роман продюсера "ВІА Гри" з Герцег.

"Я більше ніж упевнений, що до звільнення Еріки Герцег з "ВІА Гри" доклала руку Брежнєва. Чутки про зв'язок її чоловіка з Ерікою явно виникли не на порожньому місці. Всі молоді дівчата, які потрапляли в колектив до пана Меладзе, намагалися будь-якими засобами привернути його увагу. І Костянтин Шотаєвич завжди цим користувався", – розповів Дзюник.

Еріка Герцег і Костянтин Меладзе (Instagram-акаунт Еріки Герцег)

Він також зазначив, що Меладзе за час роботи в колективі "перепробував майже всіх солісток".

"Партнер Меладзе Діма Костюк розповідав мені, що той перепробував чи не всіх. Як то я запитав у нього, чому у них у "ВІА Грі" так часто змінюються солістки. "Погано працюють, Кості не завжди подобається" – відповів він. – "Погано працюють на сцені?" – уточнив я. "Не тільки на сцені", – розсміявся Діма", – підсумував Дзюник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Віра Брежнєва ділилася з шанувальниками еротичною web-фотосесією.