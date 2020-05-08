Брежнєва показала відео своїх домашніх розваг із Меладзе

Українська співачка Віра Брежнєва показала, чим займається з чоловіком Костянтином Меладзе на карантині.

Так, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram кумедним відео, на якому вони з коханим заспівали пісню про коронавірус. Зазначимо, що знаменитості записували ролик із фільтром, який змінює обличчя (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Фото: versiya.info

"Коронавірус, корона, йди з нашого району", – підспівували вони жартівливій пісні.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Скріншот з відео

"Ой, не можу. Навіть від сміху хрюкаю", "Весела сімейка", "Неймовірна Віра", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе запідозрили в романі з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег. Віра відреагувала на чутки. Пізніше почали говорити, ніби артистка зібралася розлучатися з чоловіком, на що вона також з іронією відреагувала.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!