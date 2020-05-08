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9 травня • оновлено в 01:09
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Брежнєва показала відео своїх домашніх розваг із Меладзе

1.8т
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Українська співачка Віра Брежнєва показала, чим займається з чоловіком Костянтином Меладзе на карантині.

Так, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram кумедним відео, на якому вони з коханим заспівали пісню про коронавірус. Зазначимо, що знаменитості записували ролик із фільтром, який змінює обличчя (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Фото: versiya.info

"Коронавірус, корона, йди з нашого району", – підспівували вони жартівливій пісні.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Скріншот з відео

"Ой, не можу. Навіть від сміху хрюкаю", "Весела сімейка", "Неймовірна Віра", – написали шанувальники.

Брежнєва показала відео своїх домашніх розваг із Меладзе
Брежнєва показала відео своїх домашніх розваг із Меладзе
Брежнєва показала відео своїх домашніх розваг із Меладзе

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе запідозрили в романі з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег. Віра відреагувала на чутки. Пізніше почали говорити, ніби артистка зібралася розлучатися з чоловіком, на що вона також з іронією відреагувала.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Костянтин Меладзе Віра Брежнєва
Теги
шоу шоу-бизнес
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