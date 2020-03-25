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25 березня • оновлено в 14:33
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Брежнєва показала фото у ліжку з Меладзе: пара міцно обіймалася

2.4т
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Українська співачка Віра Брежнєва поділилася пікантним фото з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе.

Так, відповідний знімок зірка опублікувала у своїх Instagram-сторіз. На ньому вона позувала, лежачи на дивані, а за шию її обіймала чоловіча рука в обручці.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва

Фото: instagram/ververa

"Залишитися вдома", – підписала Брежнєва знімок. Зазначимо, що пара самоізолювалася у своєму будинку через коронавірус.

Віра Брежнєва в обіймах Костянтина Меладзе

Віра Брежнєва в обіймах Костянтина Меладзе

Фото: instagram/ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе запідозрили в романі з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег. Віра відреагувала на чутки.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Костянтин Меладзе Віра Брежнєва
Місце
Україна
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