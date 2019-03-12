Брежнєва поділилася інтимними подробицями про життя з Меладзе

Відома співачка й актриса Віра Брежнєва не любить виносити сімейне життя з продюсером Костянтином Меладзе на публіку.

Таке зізнання вона зробила в програмі "Слава+", пояснивши, що їхні стосунки базуються на партнерстві, творчості та любові (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я не люблю свої почуття виносити на загальний огляд. Я можу говорити про почуття до світу, до землі з людьми, до цих людей, коли я на концертах. Але про почуття до свого чоловіка я не вважаю за потрібне комусь говорити", – розповіла Брежнєва.

Віра Брежнєва Скріншот

Вона зізналася, що Меладзе її мотивує, а в родині вони підтримують тонус і прислуховуються один до одного.

Меладзе і Брежнєва Сьогодні

"У нас є своя думка у кожного. Але ми часто радимося один з одним щодо робочих відносин і внутрішніх сумнівів. Є великий плюс, що Костя – бізнесмен і продюсер, це його структурує. Його бізнес-підхід, який він уміло поєднує з творчістю, він його структурує. Мені не доводиться в багатьох речах лізти і чіпати. Що стосується жіночої підтримки чоловіка, який іде вперед і йому потрібен тил, то це я", – підсумувала Брежнєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Брежнєва також розповіла, що є скромною людиною, що за сьогоднішніми мірками вона сприймає пороком, адже в світі панує самопіар. Вона також зізналася в своїх комплексах, які з віком вдалося практично перебороти.

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