Бреду Пітту - 57: як виглядали жінки головного красеня Голлівуду

18 грудня 2019 року Голлівудському акторові Бреду Пітту виповнюється 57 років. За свою кар'єру він знявся в десятках фільмів і отримав безліч премій.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити всіх жінок, з якими коли-небудь зустрічався артист.

Робін Гівенс

Співачка і модель зустрічалася з Бредом Піттом, коли тому було 23 роки. Пара зустрічалася близько року, згодом Гівенс стала дружиною Майка Тайсона.

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Шелейн МакКолл

Першим "службовим" романом Пітта стали відносини з Шелейн МакКолл, з якою актор познайомився в 1987 році на знімальному майданчику серіалу "Даллас". Правда відносини закінчилися через кілька місяців.

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Сінітта Мелоун

Роман актора з Сініттой Мелоун тривав теж недовго. Крім того, пара намагалася не афішувати свої стосунки. З чуток, саме заради Пітта співачка кинула Саймона Коуелла.

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Джилл Шолен

Пара познайомилася на зйомках фільму "Пропуск занять" і прозустрічалися майже рік, після чого Шолен кинула бойфренда заради іншого чоловіка. Згодом актор зізнавався, що розставання з Джилл стало одним із найболючіших в його житті.

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Крістіна Епплгейт

Нетривалий роман закінчився відразу після першого спільного виходу пари в світло - Крістіна кинула Пітта прямо на церемонії MTV Video Music Awards 1989 року.

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Джульєтт Льюїс

І знову роман був нетривалим. Розставання з голлівудським актором в 1993 році сильно вдарило по дівчині - вона впала в депресію і почала вживати наркотики.

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Гвінет Пелтроу

Майже три роки Бред і Гвінет по праву вважалися однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Актор навіть зробив їй пропозицію, але через сім місяців після заручин вони розлучилися.

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Клер Форлані

Роман акторів зародився на зйомках фільму "Знайомтеся, Джо Блек" і тривав лише пару місяців.

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Дженіфер Еністон

Зі своєю першою дружиною Дженніфер Еністон Бред Пітт познайомився в 1998 році, а в 2000 році пара одружилася. У 2005 році актор познайомився з Анджеліною Джолі і пішов від дружини.

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Анджеліна Джолі

Пара була разом 12 років. Вони одружилися в 2012 році і ця новина стала однією з найгучніших в Голлівуді. У 2016 році актори знову з'явилися на перших шпальтах ЗМІ заявивши про розлучення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2019 року через три роки після перших новин про розрив, одна з найпопулярніших пар Голлівуду Бред Пітт і Анджеліна Джолі стали офіційно розлученими.

У червні таблоїди поширили інформацію, що актор провів романтичні канікули в Італії разом із колишньою дружиною Дженніфер Еністон. Через це з'явилися чутки, що вони знову разом.

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