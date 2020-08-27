Бред Пітт закрутив роман з 27-річною "копією" Джолі: як виглядає дівчина

56-річний голлівудський актор Бред Пітт закрутив роман з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральскі, яку вже встигли прозвати в мережі "копією" Анджеліни Джолі.

Так, днями пару помітили в аеропорту французького міста Ле-Кастейє, куди вони прилетіли на приватному літаку. Знімки закоханих, обличчя яких було приховане захисними масками, опублікувало видання Daily Mail.

За словами очевидця, Бред Пітт та його супутниця поводилися немов закохані підлітки.

"Вони цілувалися, і Бред був дуже уважним до своєї супутниці. Вони були в людному місці, але нікого не бентежили. Вона справжня красуня і явно набагато молодша за нього", – повідомило джерело виданню.

Бред Пітт закрутив роман з моделлю Ніколь Потуральскі (фото – Daily Mail)

Бред Пітт закрутив роман з моделлю Ніколь Потуральскі (фото – Daily Mail)

Судячи з усього актор вирішив відпочити в компанії нової дівчини на півдні Франції, де у нього є маєток Шато Міраваль. До речі, у 2014 році Бред Пітт та його колишня кохана Анджеліна Джолі зіграли там весілля.

Нову дівчину Бреда Пітта прозвали "копією" Анджеліни Джолі (колаж)

Бред Пітт вирішив відпочити в компанії нової дівчини в маєтку Шато Міраваль (Франція)

Ніколь Потуральскі живе в Лос-Анджелесі, де вже близько 10 років працює моделлю. Вона володіє п'ятьма мовами та виховує маленького сина. Також відомо, що нова обраниця Пітта заснувала благодійну організацію, що займається допомогою акулам.

Модель Ніколь Потуральскі (Instagram Ніколь Потуральскі)

Ніколь Потуральскі (Instagram Ніколь Потуральскі)

Ніколь Потуральскі з сином (Instagram Ніколь Потуральскі)

Ніколь Потуральскі в пікантній фотосесії (Instagram Ніколь Потуральскі)

Ніколь Потуральскі сексуально позує на камеру (Instagram Ніколь Потуральскі)

Ніколь Потуральскі (Instagram Ніколь Потуральскі)

Ніколь Потуральскі сексуально позує на камеру (Instagram Ніколь Потуральскі)

Ніколь Потуральскі (Instagram Ніколь Потуральскі)

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з найпопулярніших пар Голлівуду Бред Пітт і Анджеліна Джолі офіційно розлучилися у квітні 2019 року.

У червні таблоїди поширили інформацію, що актор провів романтичні канікули в Італії разом з колишньою дружиною Дженніфер Еністон. Через це з'явилися чутки, що вони знову разом. Згодом Джолі зізналася, що вирішила розлучитися з Піттом заради добробуту своїх дітей.