Бред Пітт розлучився з 27-річною 'копією Джолі' Потуральскі

56-річний голлівудський актор Бред Пітт розлучився зі своєю коханою 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральскі.

Пара почала зустрічатися в серпні цього року, а не так давно вони розірвали стосунки, передає видання Page Six.

Так, Потуральскі та Пітт провели разом всього два місяці. Відповідно до джерел, їх роман ніколи не був серйозним. Адже Нікополь досі одружена і у них з чоловіком "вільний шлюб".

Крім того, німецьку модель в мережі назвали "молодою копією Джолі" за зовнішню схожість з актрисою.

"Це ніколи не було так серйозно, як передбачалося", – пише джерело.

Нагадаємо, Потуральскі з актором Бредом Піттом познайомилися в серпні 2020 року в ресторані чоловіка моделі. Дівчина перебуває у шлюбі з 68-річним ресторатором Роландом Мері. Також вони виховують спільного сина Еміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Бред Пітт потрапив у скандал через американку, яка звинувачує його в шахрайстві.