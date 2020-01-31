Брав участь в оргіях із 13 років: Ріанна закрутила роман із сексуально-одержимим репером

Американська співачка Ріанна почала зустрічатися з репером Ракімом Майерсом, більш відомим, як A$AP Rocky.

Виконавців бачили разом у Нью-Йорку, після чого вони нібито провели ніч у готелі. Про це повідомляє видання The Sun.

"Вони дійсно насолоджуються компанією один одного. І хоча Ріанна поки не поспішає заявляти світу про нового можливого коханця, їх роман розвивається стрімко, і це їй приносить справжнє задоволення. Між ними все досить просто. Ріанна не думає, чи є у них з Роккі майбутнє. Вона самотня жінка, яка розважається", – розповів інсайдер.

Зазначимо, що в 2013 році співачка з'явилася в кліпі у репера.

До того, як почати відносини A$AP Rocky зустрічався з Кендалл Дженнер.

Крім того, артист неодноразово заявляв про свою любов до сексу. Так, в інтерв'ю виданню Esquire він зізнався, що вперше взяв участь в оргії в 13 років.

"Вперше я взяв участь в оргії в сьомому класі школи. У 13 років. Батька посадили через наркотики, ми з мамою переїхали до притулку для бездомних на перетині 104-й і Бродвею. Школа знаходилася в трьох кварталах, і під час обіду нас відпускали на 45 хвилин на ланч. У перший раз ми пішли в одне житлове приміщення, піднялися на останній поверх, постелили верхній одяг на підлогу. Там було п'ять дівчат і десять хлопців, і ми просто тра**лись по черзі. і не дай бог у тебе маленький чл*н, тому що тебе не залишать байдужими! я тоді був дрібним, але, камон, дайте мені шанс, я ж був в сьомому класі!", - розповідав репер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.

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