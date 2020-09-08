Брат загиблого в ДТП з Єфремовим про вирок: не все дозволено багатим та знаменитим

Брат Сергія Захарова, який загинув у ДТП з актором Михайлом Єфремовим, Валерій прокоментував вирок артисту.

Так, чоловік назвав рішення суду застереженням для "всіх багатих та знаменитих", пояснивши, що не можна залишитися безкарним. Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом Life Shot (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Ми прекрасно розуміємо, що Сергія не повернеш, але зрозумійте – Єфремов сам винен у своєму вироку... Спочатку було дуже багато сумнівів, що ця справа взагалі закінчитися обвинувальним вироком. Однак завдяки цьому суду над Єфремовим, мені здається, деякі відомі люди задумаються, що вони можуть опинитися в такій же ситуації. Може, це буде пересторогою для них, що не все дозволено всім багатим та знаменитим", – заявив брат загиблого Захарова.

Брат загиблого в ДТП з Єфремовим висловився про вирок артисту. Скриншот з відео

Нагадаємо, що актора Михайла Єфремова засудили до 8 років колонії загального режиму за смертельну ДТП у центрі Москви. Останнє засідання у справі артиста пройшло 8 вересня в Пресненському суді.

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