Брат загиблого в ДТП з Єфремовим про вирок: не все дозволено багатим та знаменитим
Брат Сергія Захарова, який загинув у ДТП з актором Михайлом Єфремовим, Валерій прокоментував вирок артисту.
Так, чоловік назвав рішення суду застереженням для "всіх багатих та знаменитих", пояснивши, що не можна залишитися безкарним. Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом Life Shot (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Ми прекрасно розуміємо, що Сергія не повернеш, але зрозумійте – Єфремов сам винен у своєму вироку... Спочатку було дуже багато сумнівів, що ця справа взагалі закінчитися обвинувальним вироком. Однак завдяки цьому суду над Єфремовим, мені здається, деякі відомі люди задумаються, що вони можуть опинитися в такій же ситуації. Може, це буде пересторогою для них, що не все дозволено всім багатим та знаменитим", – заявив брат загиблого Захарова.
Нагадаємо, що актора Михайла Єфремова засудили до 8 років колонії загального режиму за смертельну ДТП у центрі Москви. Останнє засідання у справі артиста пройшло 8 вересня в Пресненському суді.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи у нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.