Брат Кузі з "Універу" обжився в Росії і навчив дочку їсти сало

Євген Гогунський - брат зірки серіалу "Універ" Віталія Гогунського, кілька років тому переїхав до Росії.

Віталій Гогунський, відомий за роллю Кузі в "Універі", вирішив з українського Кременчука перебратися у Росію і перевіз туди ж свою сім'ю.

Кілька років тому в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Віталій перевіз маму і брата до Підмосков'я.

"Мама обожнює Москву, їй близька тутешня театральна двіжуха. Вона активна людина. І заслужила жити в одному з улюблених міст", – зізнавався тоді Віталій журналістам.

З молодшим братом Євгеном у Віталія спільні творчі прагнення – вони випустили першу пісню "Я тебе любиш" в рамках проекту "Два Івана".

У Фейсбук є їх фото.

Євген Гогунський активно веде Інстаграм і показує, як вчить дочку їсти націнальний український смаколик – сало.

Брат Кузі з "Унівеу" вчить дочку їсти сало

Старша дочка Євгенія йде в первій клас:

Євген Гогунський похвалився, як його дочка одягла російську форму з триколором.

Дочка Євгенія Гогунського

Вся сім'я брата Кузі з "Універу" в зборі.

Мама Віталія і Євгена Гогунських

Будинок Гогунського в Підмосков'ї

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