Брат Джолі і сестра Лопес: як виглядають зіркові родичі

Зірок Голлівуду шанувальники звикли бачити в основному з партнерами або колегами, багато хто з них приховують свої родинні зв'язки з різних причин.

OBOZREVATEL пропонує познайомитися з братами і сестрами знаменитостей, про яких майже не розповідають у пресі.

Тетяна Пєтєнкова

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Сестра моделі Ірини Шейк Тетяна – мама трьох дітей (двох доньок і сина). Вона живе у російському місті Краснодар і займається з чоловіком розведенням породистих собак. Різниця у віці між сестрами складає всього два роки.

Алекс Вотсон

Брат зірки "Гаррі Поттера" Емми Уотсон працює моделлю, однак каже, що це лише тимчасово. У 2010 році він став обличчям рекламної кампанії Burberry. Також Алекс знімався у масовці "Гаррі Поттера".

Антонія Кідман

Молодша сестра голлівудської зірки Ніколь Кідман працює журналісткою та телеведучою. У 2008 році вона отримала премію ASTRA Awards. Окрім цього, Антонія є співавторкою книг про виховання дітей.

Джеймс Хейвен

Брат Анджеліни Джолі молодший за неї на два роки. Його акторська кар'єра не така бурхлива, як у сестри, але це не заважає їм підтримували один одного абсолютно в усьому.

Анджеліна називала його кращим чоловіком на світі і декілька разів дякувала йому за усе палким поцілунком у губи. Джеймс не був ще жонатий. Він вважає, що його обраниця має спершу сподобатися сестрі.

Майкл Катчер

У зірки Голлівуду Ештона Катчера є брат-близнюк Майкл. Однак вони зовсім різні, як за зовнішністю, так і за станом здоров'я. Брат актора народився з вродженою вадою серця і дитячим церебральним паралічем.

У 13 років йому зробили операцію з трансплантації серця. Майкл працює представником декількох організацій, спрямованих на збір грошей для людей, хворих на церебральний параліч.

Хантер Йоханссон

У акторки Скарлетт Йоханссон виявляється також є брат-близнюк, який молодший за неї всього на три хвилини. У 12 років він разом з сестрою знався у фільмі "Злодії", але більше на екранах він не з'являвся, адже пішов у політику.

Лінда Лопес

Молодша сестра Дженіфер Лопес працює журналістом. Вона розлучена і має дев'ятирічну доньку. Незважаючи на зовнішню несхожість, сестри дуже дружні і часто з'являються на публіці разом.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що порядок появи дітей в сім'ї впливає на вибір майбутньої професії.