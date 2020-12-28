Браян Остін Грін після розлучення з Меган Фокс завів роман із танцівницею – ЗМІ

Софія Ковнір Люди 11:19, 28.12.2020 Оновлено: 11:39, 28.12.2020

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що 47-річний голлівудський актор Браян Остін Грін, який нещодавно розлучився з відомою актрисою Меган Фокс, завів стосунки з 35-річною австралійською танцівницею Шарною Берджесс.

Так, пару помітили разом в аеропорту. Як повідомляє видання The Daily Mail, Грін і Берджесс вирушили на відпочинок на різдвяні канікули (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також відомо, що раніше в одному з інтерв'ю танцівниця повідомляла, що її серце не вільне, але поки це не можна назвати стосунками.

Браян Остін Грін і Шарна Берджесс в аеропорту
The Daily Mail
Пара разом вирушила на відпочинок
The Daily Mail

  • Нагадаємо, Браян Остін Грін – американський актор. Найбільше відомий своєю роллю Девіда Сільвера в телесеріалі "Беверлі-Хіллз". Крім того, чоловік зіграв Дерека Різа в американському серіалі "Термінатор: Хроніки Сари Коннор".

  • Шарна Берджесс – австралійська бальна танцівниця, яка найбільш відома тим, що є професійною партнеркою та учасницею трупи в серії ABC Dancing with the Stars.

  • Танцівниця рідко показує своє особисте життя на публіку. Відомо, що вона зустрічалася з хореографом і танцюристом Полом Кіркландом. Пара розірвала стосунки 2015 року.

Браяна Остіна Гріна і Шарну Берджесс помітили разом в аеропорту
The Daily Mail
Браян Остін Грін і Шарна Берджесс з'явилися разом на публіці
The Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Браяна Остіна Гріна побачили в компанії моделі й зірки еротичного жанру Кортні Стодден.

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