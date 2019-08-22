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"Божевільна спека": Гросу засвітила пишний бюст і викликала ажіотаж

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Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно вийшла заміж, розбурхала мережу відвертим образом.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позувала в білій мереживній сукні з дуже глибоким декольте, що підкреслило розкішний бюст.

"Літо повернулося. Божевільна спека прямо. Як проводите останні 10 днів літа", – підписала вона фотографії, запропонувавши шанувальникам обрати кращу.

Гросу блиснула пишним бюстом у сукні

Гросу блиснула пишним бюстом у сукні

instagram / alina_grosu

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Користувачі високо оцінили кожен знімок, уточнивши в коментарях, що Гросу виглядає чудово всюди. "Яка ж ви гарнюня", "Класна", "Шикарна", "Ой, яка гарна", – відреагували шанувальники.

Аліна Гросу в мереживній сукні

Аліна Гросу в мереживній сукні

instagram / alina_grosu

Аліна Гросу похвалилася фігурою

Аліна Гросу похвалилася фігурою

instagram / alina_grosu

"Божевільна спека": Гросу засвітила пишний бюст і викликала ажіотаж
"Божевільна спека": Гросу засвітила пишний бюст і викликала ажіотаж
"Божевільна спека": Гросу засвітила пишний бюст і викликала ажіотаж
"Божевільна спека": Гросу засвітила пишний бюст і викликала ажіотаж
"Божевільна спека": Гросу засвітила пишний бюст і викликала ажіотаж

Аліна Гросу

Аліна Гросу

instagram / alina_grosu

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Весілля парочка зіграла 1 червня. Пізніше її чоловік розповів, як відбулася перша зустріч.

Нещодавно вперше за довгий час Гросу поділилася пікантними знімками, уточнивши, що не робила цього, щоб не викликати ревнощі у чоловіка.

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Особа
Аліна Гросу
Місце
Україна
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