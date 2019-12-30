"Божевільна": Ані Лорак після прокляття мачухи з'явилася в Кремлі

Співачка Ані Лорак після прокляття мачухи на адресу Москви і "іже з ними" з'явилася в Кремлі.

Відео зі своїм виступом на "Золотому грамофоні 2019" співачка опублікувала в Інстаграм.

"Незвичайний номер на премії "Золотий Грамофон". Попурі з таких різних за настроєм пісень: "Сон" і "Божевільна". Як вам? Відразу дві нагороди в цьому році. Люблю вас!" - написала вона.

29 грудня 2019 року в державному кремлівському палаці в Москві пройшла XXIV церемонія вручення національної музичної премії "Золотий грамофон".

Крім Лорак з українців там також виступили, зокрема, Віра Брежнєва та Світлана Лобода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина батька співачки Ані Лорак Мирослава Куєка поетеса Сільвія Заєць написала вірші, в яких, зокрема, прокляла Москву.

Сільвія Заєць також назвала Володимира Зеленського паршивим.

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