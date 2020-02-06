"Божевілля": Собчак висміяли після інтерв'ю з Ідой Галич

Відома російська журналістка і ведуча Ксенія Собчак взяла інтерв'ю в популярної блогерші Іди Галич, в ході чого потрапила в конфуз з "гендерними шаблонами".

Цей момент їх розмови висміяли в мережі.

Відзначається, що інтерв'ю вийшло на каналі Собчак в YouTube 4 лютого, і досить швидко набрало вже майже два мільйони переглядів.

На відео показали, як живе і одягається Іда, як вона працює і підтримує образ в мережі, про вплив громадської думки на лідерів цієї самої громадської думки, про секс, буллінг, бідність, віру, гомофобію, про Ольгу Бузову і Настю Івлєєву.

Серед іншого, згадали і дружні посиденьки жінок з алкоголем, що Собчак прокоментувала як: "Ти розриваєш гендерні шаблони".

Це відчутно висміяли в мережі і помітили, що у ведучої ймовірно "божевілля на цьому".

Нагадаємо, раніше Собчак похвалилася великими грудьми.

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