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"Божевілля! Нічого не змінюється!" Лоліта жорстко розкритикувала Зеленського

2.2т Читати матеріал російською

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська жорстко розкритикувала президента України Володимира Зеленського через Таїсію Повалій.

Повалій, після скандалу, який розгорівся навколо її концерту в Києві, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram описала ситуацію, що склалася і закликала прихильників "сказати своє слово проти брехні і несправедливості".

"Божевілля! Нічого не змінюється!" Лоліта жорстко розкритикувала Зеленського
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!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гаряче улюблені ПРИХИЛЬНИКИ МОГО ТВОРЧОСТІ !!! Я звертаюся до вас! Мені зараз дуже потрібна ВАША ВІРА і ВАША ЛЮБОВ !!! Ситуація з концертним залом "Україна" набула розголосу, і ми вже дали інтерв'ю з поясненнями! Від них я почула фразу "ЛЮДИ НЕ ЗРОЗУМІЮТЬ ВАШОГО РІШЕННЯ ДАТИ КОНЦЕРТ", вони назвали його ЗАРАНЕЕ спланованою провокацією !!!! Так сталося, що в Нашій Країні хто завгодно, тільки не ВИ, в праві вирішувати, співати мені ДЛЯ ВАС чи ні !!! У зв'язку з цим я дуже ПРОШУ ВСІХ, хто любить і цінує мою творчість, всіх тих, хто готовий прийти на мій ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ і хоче, щоб я продовжувала НЕСТИ СВІТЛО і ПЕТЬ ДЛЯ ВАС, поставити свій лайк під даним постом в знак ЛЮБОВІ і ВІРИ в мене!!! Я прошу ВАС, МОЇ ЩИРІ І ЧИСТІ ПРИХИЛЬНИКИ, сказати своє слово проти Брехні і Кривди !!! Давайте # СДЕЛАЕМЕТОВМЕСТЕ !!! Завжди щиро Ваша, Таїсія Повалій! # сделаеметовместе # таісіяповалій # Повалій

Публікація від Таїсія Повалій (@tpovaliyofficial)

Лоліта Мілявська в коментарі заявила, що з приходом нового президента нічого не змінилося.

"Господи... Коли закінчиться божевілля, яке ділить людей на "червоних і білих". Нічого не змінюється з приходом нового президента, а шкода. Всі вірили", - написала співачка.

"Божевілля! Нічого не змінюється!" Лоліта жорстко розкритикувала Зеленського

Як раніше писав OBOZREVATEL, продюсер і чоловік співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута розповів про її майбутній виступ в Києві, який мав відбутися в честь 55-річчя артистки. Про концерт вона повідомила в кінці липня, але на днях директор Палацу "Україна" Роман Недзельський заявив, що виступ є спланованою провокацією.

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Особи
Таїсія Повалій Лоліта Мілявська Володимир Зеленський
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Уж кто бы говорил про безумие ! И главное: каждый верил по-своему, во что верила эта дама ... Ладно, не буду хамить .
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