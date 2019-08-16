"Божевілля! Нічого не змінюється!" Лоліта жорстко розкритикувала Зеленського

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська жорстко розкритикувала президента України Володимира Зеленського через Таїсію Повалій.
Повалій, після скандалу, який розгорівся навколо її концерту в Києві, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram описала ситуацію, що склалася і закликала прихильників "сказати своє слово проти брехні і несправедливості".
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гаряче улюблені ПРИХИЛЬНИКИ МОГО ТВОРЧОСТІ !!! Я звертаюся до вас! Мені зараз дуже потрібна ВАША ВІРА і ВАША ЛЮБОВ !!! Ситуація з концертним залом "Україна" набула розголосу, і ми вже дали інтерв'ю з поясненнями! Від них я почула фразу "ЛЮДИ НЕ ЗРОЗУМІЮТЬ ВАШОГО РІШЕННЯ ДАТИ КОНЦЕРТ", вони назвали його ЗАРАНЕЕ спланованою провокацією !!!! Так сталося, що в Нашій Країні хто завгодно, тільки не ВИ, в праві вирішувати, співати мені ДЛЯ ВАС чи ні !!! У зв'язку з цим я дуже ПРОШУ ВСІХ, хто любить і цінує мою творчість, всіх тих, хто готовий прийти на мій ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ і хоче, щоб я продовжувала НЕСТИ СВІТЛО і ПЕТЬ ДЛЯ ВАС, поставити свій лайк під даним постом в знак ЛЮБОВІ і ВІРИ в мене!!! Я прошу ВАС, МОЇ ЩИРІ І ЧИСТІ ПРИХИЛЬНИКИ, сказати своє слово проти Брехні і Кривди !!! Давайте # СДЕЛАЕМЕТОВМЕСТЕ !!! Завжди щиро Ваша, Таїсія Повалій! # сделаеметовместе # таісіяповалій # Повалій
Лоліта Мілявська в коментарі заявила, що з приходом нового президента нічого не змінилося.
"Господи... Коли закінчиться божевілля, яке ділить людей на "червоних і білих". Нічого не змінюється з приходом нового президента, а шкода. Всі вірили", - написала співачка.
Як раніше писав OBOZREVATEL, продюсер і чоловік співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута розповів про її майбутній виступ в Києві, який мав відбутися в честь 55-річчя артистки. Про концерт вона повідомила в кінці липня, але на днях директор Палацу "Україна" Роман Недзельський заявив, що виступ є спланованою провокацією.
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