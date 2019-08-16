"Божевілля! Нічого не змінюється!" Лоліта жорстко розкритикувала Зеленського

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська жорстко розкритикувала президента України Володимира Зеленського через Таїсію Повалій.

Повалій, після скандалу, який розгорівся навколо її концерту в Києві, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram описала ситуацію, що склалася і закликала прихильників "сказати своє слово проти брехні і несправедливості".

Лоліта Мілявська в коментарі заявила, що з приходом нового президента нічого не змінилося.

"Господи... Коли закінчиться божевілля, яке ділить людей на "червоних і білих". Нічого не змінюється з приходом нового президента, а шкода. Всі вірили", - написала співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, продюсер і чоловік співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута розповів про її майбутній виступ в Києві, який мав відбутися в честь 55-річчя артистки. Про концерт вона повідомила в кінці липня, але на днях директор Палацу "Україна" Роман Недзельський заявив, що виступ є спланованою провокацією.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!