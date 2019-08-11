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"Боже, хто це?" Морське фото співачки-подруги Януковича налякало мережу

4.7т Читати матеріал російською

Співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Росіх шокувала своїх шанувальників зовнішнім виглядом.

Артистка розмістила фото в Instagram з відпустки, чим викликала обговорення серед своїх шанувальників.

"Я розслабилася повністю і отримувала задоволення від природи! Ще трохи, і треба повертатися додому в Київ, де чекає багато роботи з підготовки до ювілею!" – написала вона в мережі.

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Однак в коментарях під постом користувачі писали, що не впізнають співачку через велику кількість пластичних операцій на обличчі.

"Я зразу подумала, що Успенська на фото", "Чому після пластики, всі схожі один на одного?", "Перебір з пластикою, жах", "Боже, хто це?" – писали в мережі.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

Instagram

"Боже, хто це?" Морське фото співачки-подруги Януковича налякало мережу
"Боже, хто це?" Морське фото співачки-подруги Януковича налякало мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Таїсія Повалій спантеличила користувачів соцмереж невдалим чином.

Також скандальна співачка заявила, що дасть концерт в Києві.

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Особа
Таїсія Повалій
Тег
соцмережі
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