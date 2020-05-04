"Боюся, що її вб'ють": Соловйов зробив дивну заяву про Собчак
Російськи пропагандист Володимир Соловйов заявив про те, що переживає за ведучу Ксенію Собчак. Так, він зізнався, що боїться за її життя.
Своїми побоюваннями він поділився в прямому ефірі в Instagram з телеведучою Тіною Канделакі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Южно-Сахалінськ міський суд наклав арешт на угоди телеведучої і її партнера Олени Соглаевої з купівлі частки в компаніях "Монерон" і "Курильський універсальний комплекс" з виручкою більше 23 млрд рублів. Анонімні Telegram-канали повідомляють, що Собчак не тільки втратила на новому терені гроші, але і перейшла дорогу впливовим людям.
Цю версію підтверджує і Володимир Соловйов.
"Я дуже хвилююся за Ксенію. У нас погані відносини. Дуже. І всі це знають, ми ніколи не приховували. Але, трохи розуміючи, що таке крабовий бізнес, я найбільше боюся, що її вб'ють. Тому що вона влізла не просто в кримінальний, а в гіперкрімінальний бізнес", - повідомив телеведучий.
Він додав, що поведінка Собчак в бізнесі "жорстко карається".
"Ксенія - вона Собчак. А виходячи з цього, вона весь час трохи не... Вона - діва, яка намагається бути дівою, чим би не займалася. А в бізнесі це жорстоко карається", - вважає Соловйов.
Раніше, як писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак різко прокоментувала прямі ефіри в Instagram, які влаштовують популярні блогери і знаменитості.