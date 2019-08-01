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"Боюся ампутації грудей": російська зірка заговорила про страшну хворобу

1.4т Читати матеріал російською

Російська світська левиця Олена Кравець була шокована новиною про те, що імпланти компанії Allergan викликають агресивну форму раку грудей.

Відповідний пост вона написала на своїй сторінці в Instagram, відреагувавши на дослідження американського управління з нагляду за якістю медикаментів (FDA).

Зокрема, компанія Allergan на прохання відомства відкликала з американського ринку текстуровані імпланти грудей Biocell, оскільки їх використання підвищує ризик розвитку агресивної форми раку, що вражає клітини імунної системи.

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Публікація від Альона Кравец🕊 (@kravetsalena)

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У 500 жінок, які скористалися таким продуктом, виявили онкологію, ще 12 померли. У Росії після цього з'явилося повідомлення: "Використання текстурованих грудних імплантів Allergan може привести до виникнення анапластичної крупнокліткової лімфоми".

Кравець демонструє пишні груди

Кравець демонструє пишні груди

instagram /kravetsalena

Ця новина так шокувала Кравець, що вона поспішила поділитися з шанувальниками своїми роздумами. Світська левиця ніколи не приховувала, що зробила груди за круглу суму в Швейцарії.

"Другий день перебуваю у шоці. Мій стан навіть важко описати. Вчора стало відомо, що імплантати відомої фірми, які стоять майже у всіх зірок, викликають рак. Вже у 500 осіб виявлено, а 12 померли. Наша жіноча гонитва за красою обертається такими стражданнями", – написала вона.

"Боюся ампутації грудей": російська зірка заговорила про страшну хворобу

instagram / kravetsalena

Кравець додала, що жінки хочуть подобатися чоловікам, і собі зокрема, але це не варто того, оскільки це дуже небезпечно.

"Ми навіть не розуміємо, що добровільно і за великі гроші закладаємо в себе бомбу уповільненої дії. Дівчата, а у кого з вас стоять імплантанти і якої фірми? Ви не боїтеся за своє здоров'я", – додала вона.

За даними видання "Дни.ру", пізніше Кравець зізналася, що вирушила на діагностику, щоб переконатися у відсутності проблем зі здоров'ям.

"Я боюся ампутації грудей, тому терміново звернулася до лікаря, зробила УЗД, провела мамографію. Лікарі поки нічого конкретного не кажуть, твердять, що треба провести додаткові дослідження і здати аналізи. Навіть не знаю, що й думати. Сну немає – в голову лізуть тривожні думки", – цитує видання її слова.

Олена Кравець

Олена Кравець

instagram / kravetsalena

Тим часом у своєму акаунті світська левиця поділилася зауваженнями, що після стривоженого поста "багато хто її поховав".

"Лечу без настрою, та й звідки йому взятися після таких подій? А деякі "добрі люди" вже майже поховали мене", – зазначила вона.

Олена Кравець у спокусливій фотосесії

Олена Кравець у спокусливій фотосесії

instagram / kravetsalena

Другий день перебуваю в шоці. Мій стан навіть важко описати. Вчора стало відомо, що імплантати відомої фірми, які стоять майже у всіх зірок викликають рак. Вже у 500 осіб він виявлений, а 12 умерлі.Наша жіноча гонитва за красою обертається такими стражданнями. А чи варта гра свічок? Ми ж хочемо подобатися чоловікам, подобатися собі в дзеркалі, і навіть не розуміємо, що добровільно і за великі гроші закладаємо в себе бомбу уповільненої дії. Дівчата, а у кого з вас стоять імплантанти і якої фірми? Ви не боїтеся за своє здоров'я? # аленакравец # груди # імплантатигруді # алерган # стопрак # естественнаякрасота # женскіесекрети # спросіуалени # всебудетхорошо # яверю🙏

Публікація від Альона Кравец🕊 (@kravetsalena)

"Боюся ампутації грудей": російська зірка заговорила про страшну хворобу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Кравець скаржилася, що її дочка піддалася буллінгу в школі. За її словами, старшокласниці замкнули дівчинку в туалеті і зістригли її волосся.

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Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес пластична хірургія рак
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