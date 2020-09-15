Боярський знепритомнів в кабінеті лікаря. Відео

Радянський та російський актор Михайло Боярський знепритомнів в кабінеті лікаря однієї з поліклінік Москви перед вакцинацією від грипу.

Видання "Комсомольська правда" опублікувало ролик, на якому видно, як 70-річному артисту стало погано в той момент, коли його оглядав медик (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Михайло Боярський знепритомнів перед вакцинацією. Скриншот відео

Згодом виявилося, що терапевт натиснув на лімфовузли і в Боярського підвищився тиск. У результаті актор впав зі стільця і вдарився головою об стіну. Йому вчасно надали першу допомогу. Відзначимо, що Боярський все ж вирішив зробити щеплення від грипу після того, як його стан здоров'я покращився.

"Як часто роблю щеплення від грипу? Як дружина скаже, тоді і роблю", – жартома відповів журналістам актор.

Михайло Боярський – народний артист РРФСР, який здобув популярність завдяки фільму "Д'Артаньян і три мушкетери", в якому він виконав роль д'Артаньяна. Також він зіграв у стрічках "Республіка Шкид", "Новорічні пригоди Маші і Віті", "Мама" та "Сватання гусара".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського актора Михайла Єфремова госпіталізували із зали суду, де проходило засідання в його справі. Так, артисту різко стало погано, він знепритомнів.