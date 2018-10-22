''Борсалася у г**ні": Лесь Подерв'янський розповів про майбутнє України

Український письменник і художник Лесь Подерв'янський висловився про майбутнє України. Він зазначив, що до 2014 року це була фейковий країна.

За словами Подерв'янського, зараз Україна — подібна до дитини. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Інформатор".

"Наша Україна із 1991-го по 2014 рік борсалася у г**ні, це була фейкова така країна. І ось тільки 4 роки, як безпосередньо існує країна, як вона відбулася. Вважаю, оскільки країні тільки 4 роки, — це дуже мало. Дитина у 4 роки навіть не дуже добре зав'язує шнурки на черевиках. Можливо, щось робить так чи не так. Але рухається у незалежному напрямку", — каже письменник.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лесь Подерв'янський назвав дві головні біди українців.