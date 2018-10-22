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''Борсалася у г**ні": Лесь Подерв'янський розповів про майбутнє України

38.7тЧитати матеріал російською

Український письменник і художник Лесь Подерв'янський висловився про майбутнє України. Він зазначив, що до 2014 року це була фейковий країна.

За словами Подерв'янського, зараз Україна — подібна до дитини. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Інформатор".

''Борсалася у г**ні": Лесь Подерв'янський розповів про майбутнє України
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"Наша Україна із 1991-го по 2014 рік борсалася у г**ні, це була фейкова така країна. І ось тільки 4 роки, як безпосередньо існує країна, як вона відбулася. Вважаю, оскільки країні тільки 4 роки, — це дуже мало. Дитина у 4 роки навіть не дуже добре зав'язує шнурки на черевиках. Можливо, щось робить так чи не так. Але рухається у незалежному напрямку", — каже письменник.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лесь Подерв'янський назвав дві головні біди українців.

Особи
Лесь Подерв'янськийЛесь Подерв'янський
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
То есть нацисты воспряли, когда пошли убивать и грабить, а до этого мучались, надо же работать..
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andreyev andrei
andreyev andrei
Лесь горилки паленой принял?:-) Это после 2014 украина сплошной фейк, тонущий в говне. А вот до этого времени какие-то попытки построить нормальное государство, все-же были.
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Энн Энни
Энн Энни
Захаров Дмитрий вам понадобится значительно меньше времени чтобы туда т е в гавно погрузиться
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