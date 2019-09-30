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1 жовтня • оновлено в 05:41
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Боровся, як Заворотнюк: знаменитий продюсер помер від раку

8.4т Читати матеріал російською

Американський продюсер і автор пісень Майкл Джеймс Райан, відомий як Busbee, помер у віці 43 років від гліобластоми.

Протягом усього літа цього року чоловік проходив курс лікування, пише Variety. Відзначимо, ця ж агресивна форма раку головного мозку, за даними ЗМІ, була діагностована в російської актриси Анастасії Заворотнюк.

Busbee співпрацював із Pink, Шакірою, Тоні Брекстон, Кітом Урбаном та Гвен Стефані.

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Помер відомий російський режисер

Майкл Джеймс Райан (Busbee)

Майкл Джеймс Райан (Busbee)

instagram.com/busbee

Він народився місті Уолнат-Крік, штат Каліфорнія, а у віці 24 років він переїхав до Лос-Анджелес, де почав писати пісні для учасників музичних реаліті-шоу "Ікс-фактор" та "Американський ідол".

Одна з його найвідоміших робіт – альбом Hero кантрі-співачки Марен Морріс. Райана номінували на премію "Греммі" за написану для артистки пісню My Church.

Майкл Джеймс Райан (Busbee)

Майкл Джеймс Райан (Busbee)

muzmo.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Парижі на 93-році життя помер відомий французький актор Шарль Жерар. Це трапилося в одній зі столичних лікарень, де легенда кіно лежав останнім часом.

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Місце
США
Теги
музика смерть рак
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
искренне жаль...Царствие Небесное...
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