Російська телеведуча Дана Борисова заявила, що балерина Анастасія Волочкова надавала ескорт-послуги.

Про це знаменитість розповіла в новому інтерв'ю для YouTube-каналу Super (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дана Борисова та Анастасія Волочкова

Зокрема, Борисова, яка раніше займалася ескортом, зізналася, що цей вид заробітку дуже поширений серед представників шоу-бізнесу.

"Я чула, що цим займаються. Не хочеться мені її вже гнобити, але, вибачте, про Настю Волочкову... На кожному розі висять її розцінки. Приймає у себе вдома, вона рідко виходить кудись. Віддає перевагу в своїх хоромах сидіти зі служницею" , – сказала телеведуча.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Борисова заявила, що репер Джиган полінаркоман і йому необхідна ізоляція.

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