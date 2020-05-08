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8 травня • оновлено в 13:32
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Борисова звинуватила Волочкову в занятті ескортом

7.2т
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Російська телеведуча Дана Борисова заявила, що балерина Анастасія Волочкова надавала ескорт-послуги.

Про це знаменитість розповіла в новому інтерв'ю для YouTube-каналу Super (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дана Борисова та Анастасія Волочкова

Дана Борисова та Анастасія Волочкова

Зокрема, Борисова, яка раніше займалася ескортом, зізналася, що цей вид заробітку дуже поширений серед представників шоу-бізнесу.

"Я чула, що цим займаються. Не хочеться мені її вже гнобити, але, вибачте, про Настю Волочкову... На кожному розі висять її розцінки. Приймає у себе вдома, вона рідко виходить кудись. Віддає перевагу в своїх хоромах сидіти зі служницею" , – сказала телеведуча.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Борисова заявила, що репер Джиган полінаркоман і йому необхідна ізоляція.

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Автор
Анна Міхно
Особи
дана Борисова Анастасія Волочкова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
М-да, жаба страшный зверь...
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