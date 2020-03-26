Російська телеведуча Дана Борисова емоційно прокоментувала чутки про роман з чоловіком світської левиці Олени Кравець.

Так, зірка виправдалася за ролик, який з'явився в мережі, де вона абсолютно гола передавала привіт чоловікові. За словами Дани, вона незаміжня жінка і може робити те, що хоче. Про це повідомляє видання "Собеседник".

Дана Борисова та Олена Кравець

"Звичайно, я розгубилася, що все злилося в Інтернет. У своє виправдання можу сказати, що я незаміжня, вільна жінка. Я що, не можу спілкуватися з чоловіками голою? Тим більше, там я не гола була, а без ліфчика. Трусики на мені були! Загалом, не бачу в цьому нічого нецнотливого. Що стосується чоловіка Кравець, то я давно знаю, що у них не все добре у сімейному житті ", – сказала телеведуча.

Крім того, вона додала, що поклала око на чоловіка Кравець недавно. Вони зустрілися на зйомках однієї з телевізійних програм.

Дана Борисова Фото: instagram/danaborisova_official

"Її чоловіком гріх не скористатися. Я його знаю. Він стояв недавно за лаштунками однієї з програм, в якій ми обидві брали участь. Я відразу подумала: "Нічого такий, симпатичний!" І ще раз повторюся: я вільна жінка. З ким захотіла, з тим і переспала", – підсумувала Борисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дана Борисова показала спокусливе фото в купальнику. Однак користувачі розкритикували фігуру телеведучої.

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