Російська телеведуча Дана Борисова жорстко висловилася про поведінку Джигана, який кілька днів тому потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність.

Так, в ефірі шоу "Ти не повіриш!" на НТВ зірка заявила, що її обурив той факт, що під час одного з ефірів в Instagram Джиган матюкався при дітях і просив дочку принести йому пиво.

Дана Борисова belnovosti.by

"Звичайно, дівчаток дуже шкода, і дружину теж – вони такі симпатичні. У нього там залежність багаторічна. Думаю, що вплинув шоу-бізнес і що йому все доступно: жінки, наркотики, гроші. Він завжди робив з себе зразкового сім'янина, була така красива глянцева історія зовні, але всередині таке днище", – каже Борисова.

Оксана Самойлова й Джиган Instagram @iamgeegun

На думку Дани, після виписки з рехабу Джигану потрібно пройти повторне лікування протягом півроку:

"В іншому випадку в'язниця, лікарня або смерть".

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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