Головна Новини
15 березня • оновлено в 11:21
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Борисова засудила поведінку Джигана

774
Читати матеріал російською

Російська телеведуча Дана Борисова жорстко висловилася про поведінку Джигана, який кілька днів тому потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність.

Так, в ефірі шоу "Ти не повіриш!" на НТВ зірка заявила, що її обурив той факт, що під час одного з ефірів в Instagram Джиган матюкався при дітях і просив дочку принести йому пиво.

Дана Борисова

Дана Борисова

belnovosti.by

"Звичайно, дівчаток дуже шкода, і дружину тежвони такі симпатичні. У нього там залежність багаторічна. Думаю, що вплинув шоу-бізнес і що йому все доступно: жінки, наркотики, гроші. Він завжди робив з себе зразкового сім'янина, була така красива глянцева історія зовні, але всередині таке днище",каже Борисова.

Оксана Самойлова й Джиган

Оксана Самойлова й Джиган

Instagram @iamgeegun

На думку Дани, після виписки з рехабу Джигану потрібно пройти повторне лікування протягом півроку:

"В іншому випадку в'язниця, лікарня або смерть".

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган дана Борисова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги