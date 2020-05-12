Борисова, яка звинувачувала Волочкову в алкоголізмі, відреклася від своїх слів

Російська телеведуча Дана Борисова, яка звинувачувала балерину Анастасію Волочкову в алкогольній залежності, відреклася від своїх слів.

Про це пише видання "Комсомольская правда".

Дана Борисова Instagram @danaborisova_official

Так, повідомляється, що після того, як Волочкова подала до суду на Борисову через її скандальні висловлювання, Дана кілька разів дзвонила Анастасії, однак та не відповідала на дзвінки. Як пише видання, в своїх повідомленнях, Борисова просила Волочкову скасувати суд.

"Настя, хотіла поговорити з приводу суду, дізнатися наскільки серйозні твої наміри... І чому претензія до мене. Я ж не давала про тебе ніяких інтерв'ю", – говорила телеведуча.

Анастасія Волочкова pravda-nn.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Борисова принизила Анастасію Волочкову після скандалу про залежність балерини.