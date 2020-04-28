Російська телеведуча Дана Борисова різко відреагувала на новину про те, що балерина Анастасія Волочкова подала на неї до суду через скандальні висловлювання.

Так, як передає видання "Домашний очаг" Борисова пояснила, чому звинуватила Волочкову в алкогольній залежності.

дана Борисова Instagram @danaborisova_official

За словами телеведучої, вона бачить проблеми балерини, адже у неї є досвід у цьому.

"Те, що в деяких передачах я назвала її алкоголічкою, це моє особисте оціночне судження, на яке маю повне право. Бо, якщо бачиш розпухлу, неохайну жінку з запахом алкоголю, то з моїм величезним експертним досвідом можна стовідсотково сказати, чи є у неї проблеми", – каже Дана Борисова.

Анастасія Волочкова golos.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Волочкова подала до суду на телеведучу Дану Борисову для захисту своєї честі й гідності.