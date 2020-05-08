Російська телеведуча Дана Борисова заявила, що хотіла спеціально заразитися коронавірусом, щоб зняти про це реаліті-шоу.

Таку заяву зірка зробила в ефірі програми "Алена, блин!" на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дана Борисова Instagram @danaborisova_official

Так, за словами Борисової, їй зараз нудно додому.

"Я хотіла заразитися коронавірусом. А що? Я не боюся. У нашому віці від цього не вмирають. Ось Лещенко йому 80 років – не помер. Мені дуже нудно сидіти вдома. Зі мною зараз немає дочки Поліни", – заявила знаменитість.

Дана Борисова Instagram @danaborisova_official

Однак, як зізналася телеведуча, вона готова була піти на такий відчайдушний крок не тільки заради грошей:

"Я люблю скандальні шоу. Я живу хайпом. Після реабілітація я виправилася й два роки була нудна. Я не хотіла бути героїнею шоу, а була експертом, виступаючи за 10 тисяч рублів у такому позитивним ракурсі. А рік тому мене щось знову понесло".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Борисова заявила, що репер Джиган полінаркоман і йому необхідна ізоляція.

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