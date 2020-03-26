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26 березня • оновлено в 18:01
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Відомий письменник Борис Акунін заразився коронавірусом

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Відомий російський письменник Борис Акунін заразився коронавірусом COVID-19.

Про це він сам повідомив на особистій сторінці в Facebook. Акунін також додав, що коли зміцніє – докладніше розповість про свій стан.

Борис Акунін

Борис Акунін

Фото: art1.ru

"Я закинув Facebook, тому що валяюсь з модною хворобою. Трохи зміцнію – обов'язково поділюся враженнями. Спойлер: страх перед коронавірусом набагато страшніший за самий коронавірус. Обережним бути потрібно, а панікувати не треба", – повідомив письменник.

У відомого російського письменника Акуніна виявили коронавірус

Фото: facebook/borisakunin

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у принца Чарльза в Великобританії виявили коронавірус COVID-19.

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Автор
Крістіна Долматова
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