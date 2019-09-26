"Бордель якийсь": Лобода викликала суперечки знімком в трусах

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала суперечки провокаційним знімком.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фотографію, на якій позує в трусах і короткій леопардовій накидці.

Еротичний кадр Лобода багатозначно підписала: "Тобі", додавши емодзі у вигляді вовка. З цього приводу багато шанувальників припустили, що йдеться про соліста німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна.

Світлана Лобода – провокаційне фото в трусах instagram / lobodaofficial

Щодо відвертого фото думки в коментарях розділилися. Фанати, які під будь-яким, навіть невдалим кадром співачки пишуть захоплені відгуки, і цього разу винятку не зробили. Але не всі фоловери відчували захоплення при перегляді кадру.

"Труси – це концертний костюм?", "Світу, не застудиться, стало прохолодно", "А без трусів слабо", "Фу, тошнотіна", "Це точно дівчина?", "Бордель якийсь", – відреагувала друга частина аудиторії.

Світлана Лобода майже гола instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, за день до цього вийшло інтерв'ю Лободи скандальнвц журналістці Ксенії Собчак. Співачка розповіла про свої стосунки з Ліндеманном, а також поміркувала щодо ситуації між Україною і Росією.

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