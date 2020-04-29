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29 квітня • оновлено в 20:56
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Боня накинулася на Собчак через 5G: їй жорстко відповіли

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Екс-учасниця шоу "Дом-2" Вікторія Боня різко висловилася про телеведучу Ксенію Собчак. Так, вона вимагає, щоб та розібралася і надала докази про те, що 5G не впливає на здоров'я людини.

Про це Боня заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, вона звинуватила Собчак у тому, що та організувала цькування і розпускала плітки про неї.

Зірка "Дом 2" накинулася на Собчак через 5G: ведуча відповіла

"Собчак мене заблокувала, але мабуть бігає з лівих сторінок спостерігає за мною, інакше б не приходила до моїх стилістів з моїми фото і не просила їх зробити такий же образ. Ну, мова не про це. Я для неї тупа блогерша з "Дом 2", а вона громадський діяч, політик! Давайте звернемося до цього політика, щоб наші інтереси відстоювала, як завдяки ресурсам своїх батьків відстоює інтереси свого бізнесу в судах! Ми хочемо щоб наші політики відстоювалися інтереси своїх громадян, тоді ми і голосувати підемо з підтримкою в наступний раз! Хто займеться тим, що стане вивчати наслідки впливу 5G на наше здоров'я і здоров'я наших дітей?", - написала Боня.

бігає з лівих сторінок спостерігає за мною, інакше б не приходила до моїх стилістам з моїми фото і не просила їх зробити такий же спосіб. Ну да ладно, мова не про це. Я для неї тупа блогерша з Д2, а вона громадський діяч, політик! Давайте звернемося до цього політика, щоб наші інтереси відстоювала, між тим, як завдяки ресурсам своїх батьків відстоює інтереси свого бізнесу в судах! Ми хочемо щоб наші політики відстоювалися інтереси своїх громадян, тоді ми і голосувати підемо з підтримкою наступного разу! Що скажете, друзі? Хто займеться тим, що стане вивчати наслідки впливу 5G на наше здоров'я і здоров'я наших дітей ??

Публікація від Victoria Bonya (@victoriabonya)

Собчак не залишилася осторонь і прокоментувала заяву Боні.

"А зараз, вишенька на торті глобального п*здецю в моєму житті", - написала телеведуча у своєму Telegram-каналі.
Зірка "Дом 2" накинулася на Собчак через 5G: ведуча відповіла

Раніше, Вікторія Боня оскандалилася заявою про коронавірус. За словами зірки, він піде на користь людям і всі "заплатять за своє неусвідомлене життя саме такою ціною".

Як писав OBOZREVATEL, Боня також зробила дивну заяву, в якій спробувала довести теорію змови, згідно з якою поширення коронавірусу пов'язано з впливом вишок зв'язку 5G.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Вікторія Боня Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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