Бондарчук з дружиною раптово вирішили розлучитися: подробиці

Син відомого російського режисера Федора Бондарчука Сергій та його дружина Тата офіційно розлучаються.

Як повідомляє Starhit, заяву про розірвання шлюбу ще в листопаді подала сама Тата, і в грудні подружжя стане вільними людьми. Зазначається, що ніяких суперечок з приводу поділу майна та опіки у них не виникло. Нагадаємо, що у Тати та Сергія є дві доньки: 7-річна Маргарита та 5-річна Віра.

Сергій Бондарчук і Тата Маміашвілі Фото: spletnik.ru

"Позов про розлучення надійшов 15 листопада з боку Тати. Розведуть їх 10 грудня, все досить мирно, розділу майна не планується. Так що в Новий рік Бондарчуки вступлять вже зовсім вільними людьми", — повідомили виданню в судовій ділянці.

Сергій Бондарчук з дружиною і дітьми Фото: starhit.ru

До слова, за словами видання, ходили чутки, що причиною розставання Тати та Сергія Бондарчука стала зрада з боку останнього. Однак офіційна версія не відома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка українського походження Лоліта Мілявська раптово розлучилася з чоловіком, тенісистом Дмитром Івановим.

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