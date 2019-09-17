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17 вересня • оновлено в 16:13
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Бондарчук одружується з відомою російською акторкою: подробиці розкішного весілля

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Російський режисер Федір Бондарчук і актриса Пауліна Андрєєва, які розписалися 16 вересня в Москві, вирішили провести весілля в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash", очікується, що урочиста подія буде масштабною і дорогою. Так, для банкету пара зняла особняк середини 18 століття на Невському — будинок Беггрова. На весілля молодята запросили близько 200 осіб, половині з яких оплатили дорогу та проживання в готелі.

Бондарчук одружується з відомою російською акторкою: подробиці розкішного весілля

Пауліна Андрєєва і Федір Бондарчук

Фото: cosmo.ru

Бондарчук одружується з відомою російською акторкою: подробиці розкішного весілля

Фото з Telegram

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Також, за словами інсайдерів, гості будуть веселитися під виступ лідера групи "Морального кодекса" Сергія Мазаєва. Це буде подарунком музиканта на весілля Федора і Пауліни.

"Я з ним разом з 90-го року, він зняв мені шість або сім кліпів, ми дуже міцно дружимо — і тому ось такий подарунок буде — пісня", уточнив Мазаєв для "Федерального агентства новостей".

Бондарчук одружується з відомою російською акторкою: подробиці розкішного весілля

Сергій Мазаєв, Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва

Зазначимо, що весілля, за даними журналістів, обійдеться приблизно у 20 мільйонів рублів. Крім того, гостям рекомендовано не робити фото з урочистої події для соціальних мереж.

Бондарчук одружується з відомою російською акторкою: подробиці розкішного весілля

Пауліна Андрєєва і Федір Бондарчук

Фото: film.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федір Бондарчук втратив мільйони на новій квартирі. Він влетів на велику суму через невдалий ремонт, який не влаштував артиста, тому йому довелося починати роботи заново.

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Особи
Федір Бондарчук Пауліна Андрєєва
Місце
Росія
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