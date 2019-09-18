Бондарчук одружився на відомій актрисі: найгарячіші фото Пауліни Андрєєвої

Новоспечена дружина Федора Бондарчука Пауліна Андрєєва не соромиться відвертих фотосесій.

На фан-сторінках актриси в Instagram часто з'являються пікантні знімки, на яких зірка демонструє шанувальникам струнку фігуру.

Пауліна Андрєєва у весільній сукні instagram / paulina_andreeva_official_fan

Рік тому, коли громадськість вже знала про стосунки Пауліни з Федором, вона поділилася секретом краси, розповівши, як встигає підтримувати себе у формі, незважаючи на щільний графік.

Пауліна Андрєєва у відвертій сукні instagram / paulina_andreeva_official_fan

"Я роблю йогу вранці. Мене це збирає, готує до дня. І в принципі спорт – важлива частина мого життя. П'ю багато води", – зізнавалася Андрєєва.

Що примітно, Пауліна не дотримується дієт, а пояснює свою стрункість генетикою. Тим не менш, вона намагається прислухатися до свого організму. Зокрема, актриса відсіває з раціону всю їжу, від якої відчуває важкість.

Пауліна Андрєєва instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва на виставі instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва в розкріпаченій позі instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва з голими плечима instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна у відвертій фотосесії instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва - Гаряче фото instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва - фото ч/б instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва в "голій" сукні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бондарчук і Андрєєва запросили на весілля близько 200 осіб, серед яких було багато знаменитостей. Передбачалося, що урочистий захід влетить режисеру в круглу суму.

Він зняв особняк середини 18 століття на Невському – Будинок Беггрова. Пізніше гостей несподівано запросили до Юсуповського палацу. Подружжя не з'являлося перед камерами до глибокої ночі. Про історію їхнього кохання, читайте в нашому матеріалі.

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