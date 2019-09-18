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18 вересня • оновлено в 18:30
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Бондарчук одружився на відомій актрисі: найгарячіші фото Пауліни Андрєєвої

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Новоспечена дружина Федора Бондарчука Пауліна Андрєєва не соромиться відвертих фотосесій.

На фан-сторінках актриси в Instagram часто з'являються пікантні знімки, на яких зірка демонструє шанувальникам струнку фігуру.

Пауліна Андрєєва у весільній сукні

Пауліна Андрєєва у весільній сукні

instagram / paulina_andreeva_official_fan

Рік тому, коли громадськість вже знала про стосунки Пауліни з Федором, вона поділилася секретом краси, розповівши, як встигає підтримувати себе у формі, незважаючи на щільний графік.

Пауліна Андрєєва у відвертій сукні

Пауліна Андрєєва у відвертій сукні

instagram / paulina_andreeva_official_fan

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"Я роблю йогу вранці. Мене це збирає, готує до дня. І в принципі спорт – важлива частина мого життя. П'ю багато води", – зізнавалася Андрєєва.

Що примітно, Пауліна не дотримується дієт, а пояснює свою стрункість генетикою. Тим не менш, вона намагається прислухатися до свого організму. Зокрема, актриса відсіває з раціону всю їжу, від якої відчуває важкість.

Пауліна Андрєєва

Пауліна Андрєєва

instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва на виставі

Пауліна Андрєєва на виставі

instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва в розкріпаченій позі

Пауліна Андрєєва в розкріпаченій позі

instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва з голими плечима

Пауліна Андрєєва з голими плечима

instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна у відвертій фотосесії

Пауліна у відвертій фотосесії

instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва - Гаряче фото

Пауліна Андрєєва - Гаряче фото

instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва - фото ч/б

Пауліна Андрєєва - фото ч/б

instagram / paulina_andreeva_official_fan

Пауліна Андрєєва в "голій" сукні

Пауліна Андрєєва в "голій" сукні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бондарчук і Андрєєва запросили на весілля близько 200 осіб, серед яких було багато знаменитостей. Передбачалося, що урочистий захід влетить режисеру в круглу суму.

Він зняв особняк середини 18 століття на Невському – Будинок Беггрова. Пізніше гостей несподівано запросили до Юсуповського палацу. Подружжя не з'являлося перед камерами до глибокої ночі. Про історію їхнього кохання, читайте в нашому матеріалі.

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Особи
Пауліна Андрєєва Федір Бондарчук
Місце
Росія
Теги
фотосессія шоу-бизнес Краса весілля
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руденко евгений
руденко евгений
интересно: воды пьёт много, а писяет часто? ну что за тупоголовые - в мозгу мяса совсем нет. Судя по Бондарчуку, то совсем. Отец, наверное, в гробу переворачивается.
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Де ти її відкопав???
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