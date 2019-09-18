Бондарчук одружився на відомій актрисі: найгарячіші фото Пауліни Андрєєвої

Новоспечена дружина Федора Бондарчука Пауліна Андрєєва не соромиться відвертих фотосесій.
На фан-сторінках актриси в Instagram часто з'являються пікантні знімки, на яких зірка демонструє шанувальникам струнку фігуру.
Пауліна Андрєєва у весільній сукні
instagram / paulina_andreeva_official_fan
Рік тому, коли громадськість вже знала про стосунки Пауліни з Федором, вона поділилася секретом краси, розповівши, як встигає підтримувати себе у формі, незважаючи на щільний графік.
Пауліна Андрєєва у відвертій сукні
instagram / paulina_andreeva_official_fan
"Я роблю йогу вранці. Мене це збирає, готує до дня. І в принципі спорт – важлива частина мого життя. П'ю багато води", – зізнавалася Андрєєва.
Що примітно, Пауліна не дотримується дієт, а пояснює свою стрункість генетикою. Тим не менш, вона намагається прислухатися до свого організму. Зокрема, актриса відсіває з раціону всю їжу, від якої відчуває важкість.
Пауліна Андрєєва
instagram / paulina_andreeva_official_fan
Пауліна Андрєєва на виставі
instagram / paulina_andreeva_official_fan
Пауліна Андрєєва в розкріпаченій позі
instagram / paulina_andreeva_official_fan
Пауліна Андрєєва з голими плечима
instagram / paulina_andreeva_official_fan
Пауліна у відвертій фотосесії
instagram / paulina_andreeva_official_fan
Пауліна Андрєєва - Гаряче фото
instagram / paulina_andreeva_official_fan
Пауліна Андрєєва - фото ч/б
instagram / paulina_andreeva_official_fan
Пауліна Андрєєва в "голій" сукні
Як повідомляв OBOZREVATEL, Бондарчук і Андрєєва запросили на весілля близько 200 осіб, серед яких було багато знаменитостей. Передбачалося, що урочистий захід влетить режисеру в круглу суму.
Він зняв особняк середини 18 століття на Невському – Будинок Беггрова. Пізніше гостей несподівано запросили до Юсуповського палацу. Подружжя не з'являлося перед камерами до глибокої ночі. Про історію їхнього кохання, читайте в нашому матеріалі.
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