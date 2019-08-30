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"Бомбіта!" 67-річна Аллегрова викликала суперечки голими грудьми

1.3т Читати матеріал російською

Відома російська співачка Ірина Аллегрова переполохала не на жарт мережу зовсім нескромним декольте під час виступу на "Новій хвилі".

Відповідними знімками 67-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши подив шанувальників через оголені груди.

"Чи готові зустрічати осінь", – запитала вона у фоловерів під однією з фотографій, викликавши жваву реакцію в коментарях.

Аллегрова блиснула грудьми в сукні з глибоким декольте

Аллегрова блиснула грудьми в сукні з глибоким декольте

instagram /irinaallegrova.ru

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Тим часом, образ Аллегрової сподобався не всім. У мережі розгорілися суперечки щодо глибокого декольте. Хоча багато хто відзначив, що для свого віку співачка виглядає приголомшливо.

Аллегрова з глибоким декольте на "Новій хвилі"

Аллегрова з глибоким декольте на "Новій хвилі"

instagram /irinaallegrova.ru

"Бомбіта", "В такому віці й так оголятися", "Непогано б сіточку і зверху, та й ззаду б не завадило! Перебір із декольте", "Ваш образ шикарний та карколомний", "Я ось все на декольте дивлюся і не можу зрозуміти, там справжні груди? Або намальовані", "Сукня вогонь", – відреагували користувачі.

"Бомбіта!" 67-річна Аллегрова викликала суперечки голими грудьми
"Бомбіта!" 67-річна Аллегрова викликала суперечки голими грудьми
"Бомбіта!" 67-річна Аллегрова викликала суперечки голими грудьми
"Бомбіта!" 67-річна Аллегрова викликала суперечки голими грудьми
"Бомбіта!" 67-річна Аллегрова викликала суперечки голими грудьми
"Бомбіта!" 67-річна Аллегрова викликала суперечки голими грудьми
Аллегрова в екстравагантній сукні з глибоким декольте

Аллегрова в екстравагантній сукні з глибоким декольте

instagram /irinaallegrova.ru

Аллегрова на "Новій хвилі"

Аллегрова на "Новій хвилі"

instagram /irinaallegrova.ru

Ірина Аллегрова та Ігор Крутой

Ірина Аллегрова та Ігор Крутой

instagram /irinaallegrova.ru

Ірина Аллегрова на сцені

Ірина Аллегрова на сцені

instagram /irinaallegrova.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Аллегрова піддалася жорсткій критиці через обтягуюче вбрання, в якому вона вийшла на сцену.

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Особа
Ірина Аллегрова
Місце
Росія Сочі
Теги
шоу-бизнес Краса
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