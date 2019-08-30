"Бомбіта!" 67-річна Аллегрова викликала суперечки голими грудьми

Відома російська співачка Ірина Аллегрова переполохала не на жарт мережу зовсім нескромним декольте під час виступу на "Новій хвилі".

Відповідними знімками 67-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши подив шанувальників через оголені груди.

"Чи готові зустрічати осінь", – запитала вона у фоловерів під однією з фотографій, викликавши жваву реакцію в коментарях.

Аллегрова блиснула грудьми в сукні з глибоким декольте instagram /irinaallegrova.ru

Тим часом, образ Аллегрової сподобався не всім. У мережі розгорілися суперечки щодо глибокого декольте. Хоча багато хто відзначив, що для свого віку співачка виглядає приголомшливо.

Аллегрова з глибоким декольте на "Новій хвилі" instagram /irinaallegrova.ru

"Бомбіта", "В такому віці й так оголятися", "Непогано б сіточку і зверху, та й ззаду б не завадило! Перебір із декольте", "Ваш образ шикарний та карколомний", "Я ось все на декольте дивлюся і не можу зрозуміти, там справжні груди? Або намальовані", "Сукня вогонь", – відреагували користувачі.

Аллегрова в екстравагантній сукні з глибоким декольте instagram /irinaallegrova.ru

Аллегрова на "Новій хвилі" instagram /irinaallegrova.ru

Ірина Аллегрова та Ігор Крутой instagram /irinaallegrova.ru

Ірина Аллегрова на сцені instagram /irinaallegrova.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Аллегрова піддалася жорсткій критиці через обтягуюче вбрання, в якому вона вийшла на сцену.

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