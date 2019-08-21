"Бомба!" Внучка Боярського в купальнику вразила мережу пишними формами

Внучка знаменитого російського актора і співака Михайла Боярського Катерина поділилася з шанувальниками пікантними знимком.

Відповідне фото 20-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вразивши шанувальників пишними формами в купальнику.

"Частина твого серця", – підписала вона під знімком, на якому позує на тлі пальм, демонструючи засмагле тіло в купальнику.

Катерина Боярська в купальнику показала пишні форми instagram / kboyarskaya98

Шанувальники були в захваті від соковитих форм Боярської. "Ух, яка", "Модель", "Дуже гарно", "Чудово", "Бомба", "Дуже красива", – відреагували фанати.

Внучка Боярського показала пишні груди instagram / kboyarskaya98

Внучка Боярського Катерина instagram / kboyarskaya98

Катерина Боярська - пікантне фото instagram / kboyarskaya98

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно внучка Боярського знялася у пікантній фотосесії. Вона позувала в коротких шортах і топі, який відмінно підкреслив її пишні груди.

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