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"Бомба!" Внучка Боярського в купальнику вразила мережу пишними формами

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Внучка знаменитого російського актора і співака Михайла Боярського Катерина поділилася з шанувальниками пікантними знимком.

Відповідне фото 20-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вразивши шанувальників пишними формами в купальнику.

"Частина твого серця", – підписала вона під знімком, на якому позує на тлі пальм, демонструючи засмагле тіло в купальнику.

Катерина Боярська в купальнику показала пишні форми

Катерина Боярська в купальнику показала пишні форми

instagram / kboyarskaya98

Шанувальники були в захваті від соковитих форм Боярської. "Ух, яка", "Модель", "Дуже гарно", "Чудово", "Бомба", "Дуже красива", – відреагували фанати.

"Бомба!" Внучка Боярського в купальнику вразила мережу пишними формами
"Бомба!" Внучка Боярського в купальнику вразила мережу пишними формами
"Бомба!" Внучка Боярського в купальнику вразила мережу пишними формами
Внучка Боярського показала пишні груди

Внучка Боярського показала пишні груди

instagram / kboyarskaya98

Внучка Боярського Катерина

Внучка Боярського Катерина

instagram / kboyarskaya98

Катерина Боярська - пікантне фото

Катерина Боярська - пікантне фото

instagram / kboyarskaya98

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно внучка Боярського знялася у пікантній фотосесії. Вона позувала в коротких шортах і топі, який відмінно підкреслив її пишні груди.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Михайло Боярський
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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