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8 січня • оновлено в 08:37
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"Бомба!" Ведуча "Дом-2" блиснула голими грудьми на новому фото

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Ведуча "Дом-2" і екс-солістка гурту "Блестящие" Ольга Орлова знову порадувала своїх шанувальників гарячим знімком.

Спокусливим кадром зірка поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Instagram @olgaorlova1311

Новини
"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото

На фотографії Орлова позує напівоголеною, прикривши груди кокосами.

Під знімком Ольга поскаржилася на критику з боку підписників:

"Якщо чесно, завжди з великим подивом читаю негативні коментарі під фото. Ось якщо мені людина не цікава – я на неї і не підписуюся. І вже тим більше не стану заходити на її сторінку, щоб написати гидоту. Тому я закрила коментарі на своїй сторінці для тих, хто на мене не підписаний. Хочу спілкуватися тільки з тими, кому цікава я та моє життя! "

У коментарях прихильники підтримали рішення ведучої, а також вже традиційно засипали зірку компліментами:

"Бомба!" Ведуча "Дом-2" блиснула голими грудьми на новому фото
"Бомба!" Ведуча "Дом-2" блиснула голими грудьми на новому фото
"Бомба!" Ведуча "Дом-2" блиснула голими грудьми на новому фото
"Бомба!" Ведуча "Дом-2" блиснула голими грудьми на новому фото
"Бомба!" Ведуча "Дом-2" блиснула голими грудьми на новому фото
"Бомба!" Ведуча "Дом-2" блиснула голими грудьми на новому фото
"Бомба!" Ведуча "Дом-2" блиснула голими грудьми на новому фото
Ольга Орлова

Ольга Орлова

Instagram @olgaorlova1311

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Instagram @olgaorlova1311

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Орлова показала фанатам відвертий знімок в купальнику, на якому випадково засвітила оголені груди.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ольга Орлова
Місце
Росія
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