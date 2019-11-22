"Бомба просто": Астаф'єва засвітила свої принади в прозорій сукні без білизни

Українська співачка Даша Астаф'єва поділилася новими спокусливими фото.

У своєму Instagram артистка опублікувала фотографії з Ісландії, на яких засвітила апетитні форми.

"Всіма правдами і неправдами ми дісталися до льодовика ... Три мрійника. Звичайно, Ісландія - те заповітне, яке не можна довго тримати в собі. Інакше страхи, сумніви і новорічні корпоративи вкрадуть на частини", - підписала фото зірка.

Instagram

Так, на знімках Астаф'єва сфотографована в прозорій короткій сукні, яку одягла на голе тіло, без білизни.

Даша Астаф'єва в прозорій сукні Instagram

Даша Астаф'єва в прозорій сукні Instagram

Шанувальники Даші не змогли пройти повз відверту публікацію зірки, відзначивши її шикарну фігуру:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що напівоголена українська співачка Даша Астаф'єва виставила напоказ пишні форми.

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