"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала шанувальників яскравим знімком зі зйомок.

Зірка позувала у відвертій червоній вечірній сукні, спідниця якої в польоті виглядала, як квітка. Відповідний знімок вона опублікувала в Instagram і викликала масу захоплених відгуків.

"Я рада поділитися з вами деякими закулісними моментами зйомок Peligroso (Remix)! Так, там відбувалося справжнє диво, і я пишаюся результатом, який ми отримали", – підписала вона під знімком.

Шанувальники були в захваті від нового знімка Каменських. У коментарях написали, що вона виглядає гаряче і прекрасно, а фото вийшло дуже вдалим. Її навіть порівняли з Кармен – героїня опери Жоржа Бізе.

"Дивовижне фото", "Дівчинка-квітка", "Фото – бомба", "Яка гаряча", "Фігура – бомба", "Як Кармен", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала шанувальникам розкішне тіло в прозорій мереживній білизні.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.