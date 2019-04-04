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"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват

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Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала шанувальників яскравим знімком зі зйомок.

Зірка позувала у відвертій червоній вечірній сукні, спідниця якої в польоті виглядала, як квітка. Відповідний знімок вона опублікувала в Instagram і викликала масу захоплених відгуків.

"Я рада поділитися з вами деякими закулісними моментами зйомок Peligroso (Remix)! Так, там відбувалося справжнє диво, і я пишаюся результатом, який ми отримали", – підписала вона під знімком.

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Шанувальники були в захваті від нового знімка Каменських. У коментарях написали, що вона виглядає гаряче і прекрасно, а фото вийшло дуже вдалим. Її навіть порівняли з Кармен – героїня опери Жоржа Бізе.

I am so happy to share with you some backstage moments of #PeligrosoRemix shooting ! Yes, true magic was happening there and I am proud of the result we got ✨ Photo by @maksymgetman

Допіс, Поширення NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Дивовижне фото", "Дівчинка-квітка", "Фото – бомба", "Яка гаряча", "Фігура – бомба", "Як Кармен", – написали шанувальники.

"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват
"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват
"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват
"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват
"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват
"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват
"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват
"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват
"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват
"Бомба!" Каменських у відвертому вбранні привела фанів у захват

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала шанувальникам розкішне тіло в прозорій мереживній білизні.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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