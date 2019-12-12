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12 грудня • оновлено в 08:10
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"Бомба": екс-солістка "ВІА Гри" завела мережу відвертим фото без білизни

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Російська співачка і екс-солістка "ВІА Гри" Тетяна Котова поділилася відвертим фото.

На знімку, який зірка опублікувала на сторінці в Instagram, Котова позує в спокусливому вбранні.

Тетяна Котова

Тетяна Котова

Інстаграм

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Зокрема, увагу підписників привернув короткий топ, який співачка одягла на голе тіло без білизни. Крізь нього просвічувалися пишні груди Котової.

Тетяна Котова

Тетяна Котова

Інстаграм

Шанувальники не змогли стриматися, побачивши пікантну фотографію, і засипали Тетяну компліментами:

"Сексі", "Ідеальне тіло", "Лялька просто", "Красуня, обожнюю", "Таня, це просто вау", "Ви в шикарній формі. Очі радіють".

"Бомба": екс-солістка "ВІА Гри" завела мережу відвертим фото без білизни
"Бомба": екс-солістка "ВІА Гри" завела мережу відвертим фото без білизни
"Бомба": екс-солістка "ВІА Гри" завела мережу відвертим фото без білизни
"Бомба": екс-солістка "ВІА Гри" завела мережу відвертим фото без білизни
"Бомба": екс-солістка "ВІА Гри" завела мережу відвертим фото без білизни
"Бомба": екс-солістка "ВІА Гри" завела мережу відвертим фото без білизни
"Бомба": екс-солістка "ВІА Гри" завела мережу відвертим фото без білизни
"Бомба": екс-солістка "ВІА Гри" завела мережу відвертим фото без білизни

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Котова анонсувала вихід нової пісні, проілюструвавши фотографією, яка виконана в голлівудському стилі. Вона позувала в розкішній сукні і хустці на голові.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Тетяна Котова
Місце
Росія
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