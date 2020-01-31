"Досі боляче!" У мережі показали раритетне відео з померлою Началовою

Помічниця трагічно загиблої співачки Юлії Началової, якій 31 січня могло виповнитися 39 років, Ганна Ісаєва опублікувала раритетне відео з виконавицею.

Ролик вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Юлія Началова

"Завтра не помре ніколи". Воно буде наступати знову і знову, поки існує ця планета, і йому все одно для кого з нас воно настає, для живих або мертвих. Ось що я думаю. Юлія Началова. День, коли ти прийшла в цей світ. Вогник 1998", - підписала фото вона.

"Досі боляче. Її не вистачає. І для мене вона жива і буде завжди жива. Не можу досі вірити, що її немає. Нашої улюбленої дівчинки", "Спорожніла без тебе земля", "Мурашки від її голосу, що ж так рано забрали її", "З Днем народження моя душа. Я знаю, ти все бачиш", – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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