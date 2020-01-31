"Досі боляче!" У мережі показали раритетне відео з померлою Началовою

Помічниця трагічно загиблої співачки Юлії Началової, якій 31 січня могло виповнитися 39 років, Ганна Ісаєва опублікувала раритетне відео з виконавицею.
Ролик вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Юлія Началова
"Завтра не помре ніколи". Воно буде наступати знову і знову, поки існує ця планета, і йому все одно для кого з нас воно настає, для живих або мертвих. Ось що я думаю. Юлія Началова. День, коли ти прийшла в цей світ. Вогник 1998", - підписала фото вона.
"Tomorrow Never Dies" "Завтра не помре ніколи" Воно буде наступати знову і знову, поки існує ця планета, і йому все одно для кого з нас воно настає, для живих або мертвих. Ось що я думаю. Юлія Началова. День, коли ти прийшла в цей світ. Вогник 1998 # юліяначалова # деньнародженнєвий # 31 # січня # пам'ятаємо # пам'ять # вогник # 1998 # завтранеумретнікогда # завтра # сьогодні # юлязаслуженная @artistka_jn
"Досі боляче. Її не вистачає. І для мене вона жива і буде завжди жива. Не можу досі вірити, що її немає. Нашої улюбленої дівчинки", "Спорожніла без тебе земля", "Мурашки від її голосу, що ж так рано забрали її", "З Днем народження моя душа. Я знаю, ти все бачиш", – пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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