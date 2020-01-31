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31 січня • оновлено в 12:07
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"Досі боляче!" У мережі показали раритетне відео з померлою Началовою

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Помічниця трагічно загиблої співачки Юлії Началової, якій 31 січня могло виповнитися 39 років, Ганна Ісаєва опублікувала раритетне відео з виконавицею.

Ролик вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Юлія Началова

Юлія Началова

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"Завтра не помре ніколи". Воно буде наступати знову і знову, поки існує ця планета, і йому все одно для кого з нас воно настає, для живих або мертвих. Ось що я думаю. Юлія Началова. День, коли ти прийшла в цей світ. Вогник 1998", - підписала фото вона.

"Tomorrow Never Dies" "Завтра не помре ніколи" Воно буде наступати знову і знову, поки існує ця планета, і йому все одно для кого з нас воно настає, для живих або мертвих. Ось що я думаю. Юлія Началова. День, коли ти прийшла в цей світ. Вогник 1998 # юліяначалова # деньнародженнєвий # 31 # січня # пам'ятаємо # пам'ять # вогник # 1998 # завтранеумретнікогда # завтра # сьогодні # юлязаслуженная @artistka_jn

Публікація від Ісаєва Анна (@ isaeva.anya)

"Досі боляче. Її не вистачає. І для мене вона жива і буде завжди жива. Не можу досі вірити, що її немає. Нашої улюбленої дівчинки", "Спорожніла без тебе земля", "Мурашки від її голосу, що ж так рано забрали її", "З Днем народження моя душа. Я знаю, ти все бачиш", пишуть у мережі.

"Досі боляче!" У мережі показали раритетне відео з померлою Началовою
"Досі боляче!" У мережі показали раритетне відео з померлою Началовою
"Досі боляче!" У мережі показали раритетне відео з померлою Началовою
"Досі боляче!" У мережі показали раритетне відео з померлою Началовою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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