Богомолов засвітив інтимні місця Собчак без білизни: відео

Російський режисер Костянтин Богомолов опублікував несподіване відео зі своєю дружиною, скандальною телеведучою Ксенією Собчак.

Ролик, яким режисер поділився на сторінці в Instagram, був знятий під час прогулянки по океану на Мальдівах, де нещодавно відпочивало подружжя (щоб переглянути ролик, доскролльте новину до кінця).

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак Газета.Ру

Так, у кадрі Собчак позує в довгій білій сукні. Однак пікантності вбранню додавав той факт, що його Ксенія одягла на голе тіло, без білизни.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов факти

У зв'язку з цим моментами на відео було видно інтимні частини тіла телеведучої.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні в мережі з'явилася інформація про весіллі Ксенії Собчак з режисером Костянтином Богомоловим. Подія відбулася 13 вересня 2019 року.

Відомий російський блогер Олена Міро була переконана, що скандальна телеведуча і режисер одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що Собчак і Богомолов чекають дитину. Тelegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Нещодавно Ксенія також продемонструвала круглий животик під час інтерв'ю з репером GUF (Олексієм Долматова).

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