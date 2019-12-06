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7 грудня • оновлено в 01:59
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Богомолов засвітив інтимні місця Собчак без білизни: відео

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Російський режисер Костянтин Богомолов опублікував несподіване відео зі своєю дружиною, скандальною телеведучою Ксенією Собчак.

Ролик, яким режисер поділився на сторінці в Instagram, був знятий під час прогулянки по океану на Мальдівах, де нещодавно відпочивало подружжя (щоб переглянути ролик, доскролльте новину до кінця).

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Газета.Ру

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Так, у кадрі Собчак позує в довгій білій сукні. Однак пікантності вбранню додавав той факт, що його Ксенія одягла на голе тіло, без білизни.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

факти

У зв'язку з цим моментами на відео було видно інтимні частини тіла телеведучої.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
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